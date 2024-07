Time que mais venceu no Brasileirão, o Palmeiras soma 33 pontos e alcançou sua décima vitória, que o levou a liderança provisória do torneio. O antigo líder Flamengo perdeu para o Fortaleza, mas o triunfo do Botafogo sob o Vitória, colocou os cariocas na ponta. O Atlético-GO estreou seu novo técnico, Vagner Mancini, especialista em assumir times desesperados para não serem rebaixados. Os goianos se afligem com a penúltima colocação depois de apenas dois triunfos em 16 jogos.

Um dos atletas mais decisivos do futebol brasileiro - se não for o mais decisivo - Estêvão comandou a triunfo e apareceu quando o Palmeiras corria riscos. Depois de Flaco López ir às redes com um belo gol após lançamento perfeito de Gustavo Gómez e o Atlético empatar com um gol ainda mais bonito - um foguete de Shaylon que morreu no ângulo direito de Weverton - o time alviverde teve bons momentos, mas estava encontrando dificuldades para reaver a vantagem e definir o triunfo. Foi assim no restante no primeiro tempo.