Em Assunção, capital do Paraguai, o Palmeiras tem a chance de encaminhar vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Em duelo com o Cerro Porteño, às 19h desta quarta-feira, os comandados de Abel Ferreira podem somar a terceira vitória no Grupo C. No Morumbi, palco do primeiro encontro com os paraguaios, o time alviverde teve bastante dificuldade para virar o jogo e ganhar por 2 a 1 e sabe que, na Olla Azulgrana, o time da casa terá ainda mais força para tentar reagir no torneio continental.

O Palmeiras ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez entre os titulares. O jogador fissurou a face no clássico com o Santos. Se não puder contar com o paraguaio, algoz no Cerro Porteño na capital paulista, os palmeirenses devem ter o jovem Naves, de 21 anos, no time titular. No fim de semana, o garoto recebeu elogios da comissão técnica pela atuação segura e manteve a “baliza a zero” como costuma se referir o treinador sobre a missão de passar um jogo sem levar gols.

A defesa, inclusive, é fator determinante na concepção de Abel para provar a consistência de uma equipe, seja em disputas mata-mata ou pontos corridos. Mesmo sem Murilo, lesionado, o Palmeiras conseguiu manter a consistência e, nos últimos seis jogos, sofreu apenas dois gols. Luan, contestado pelos torcedores por causa das falhas nos Mundiais de Clubes, tem dado conta do recado.

“É fruto do trabalho. Mesmo quem não está jogando treina muito. Somos sempre muito exigidos pelos nossos companheiros. Eles (Cerro Porteño) vieram com uma proposta bem agressiva aqui no primeiro jogo, pressionando, nos causando dificuldade no primeiro tempo. Acredito que devam fazer o mesmo jogando em casa. Será um jogo difícil, um time de tradição, o estádio deve estar lotado e é o último jogo deles em casa na fase de grupos. Então vai ser um grande jogo, disputado, e teremos de ser inteligentes para saber jogar o jogo, estar dispostos a fazer o que o jogo pedir. Vamos lutar para trazer os três pontos que precisamos muito”, afirmou o zagueiro Luan.

Na capital paraguaia, o Palmeiras também buscará alcançar uma marca histórica: 50 vitórias como visitante na Libertadores. Em 112 jogos fora de casa, o clube obteve 49 vitórias, 22 empates e 41 derrotas, tendo assinalado 176 gols e sofrido 141. Nesta edição do torneio continental, Weverton já buscou quatro bolas dentro da meta alviverde, já o ataque marcou cinco vezes.

Vice-líder e único invicto no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta um rival que ocupa a mesma posição na sua competição nacional. O Cerro Porteño está longe do Libertad, líder do Torneio Apertura, com 10 pontos de vantagem, restando três partidas para a conclusão. O conjunto paraguaio também enfrenta um breve jejum de três jogos, com dois empates e uma derrota.

