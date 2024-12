Palmeiras e Portuguesa fazem o primeiro clássico na abertura do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou a tabela do Campeonato Paulista, que terá início dia 15 de janeiro. As rodadas divulgadas ainda não estão desmembradas. O atual campeão Palmeiras estreia no Allianz Parque no clássico com a Portuguesa. O vice Santos também faz o primeiro jogo em casa, diante do Mirassol.

PUBLICIDADE O São Paulo é outro que vai atuar em seus domínios, ao receber a Inter de Limeira. O Corinthians será o único dos grandes a atuar como visitante. O time alvinegro joga em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino. O duelo entre São Paulo e Inter de Limeira ainda não tem data definida. O clube são-paulino solicitou à FPF que o jogo fosse adiado, por causa da pré-temporada nos Estados Unidos. O duelo entre Santos e Mirassol também não tem data definida.

Grupos do Paulistão foram definidos no começo de novembro. Foto: Alex Silva/Estadão

1ª rodada do Paulistão

15 de janeiro

Palmeiras x Portuguesa

Red Bull Bragantino x Corinthians

Guarani x Botafogo-SP

Novorizontino x Ponte Preta

Velo Clube x Noroeste

Água Santa x São Bernardo

A definir

São Paulo x Inter de Limeira

Santos x Mirassol

A primeira fase se encerra em 23 de fevereiro após 12 rodadas. As quartas de final serão nos dias 1º e 2 de março, enquanto as semifinais estão reservadas para dia 8 e 9 de março. A decisão, em dois jogos, serão dia 16 e 27 de março.

Inicialmente, o segundo jogo da final era previsto para 26 de março. Entretanto, a data foi mudada, já que a ideia é manter um intervalo de 48 horas sem jogos, após a Data Fifa, para times com jogadores convocados para suas seleções. A seleção brasileira tem um confronto contra a Argentina, pelas Eliminatórias, dia 25.