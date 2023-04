Palmeiras vai registrar recorde de público no Allianz Parque com final do Paulista contra Água Santa

O Allianz Parque vai registrar neste domingo de Páscoa o seu recorde de público. Mais de 41.400 torcedores estarão na arena palmeirense para assistir nesta tarde ao segundo e decisivo duelo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa.

O recorde anterior havia sido registrado no dia 14 de julho do ano passado. Na ocasião, nas oitavas de final da Copa do Brasil, 41.361 pessoas assistiram ao Palmeiras ganhar do São Paulo por 2 a 1, mas ser eliminado do torneio nacional nos pênaltis, uma vez que havia perdido o primeiro jogo por 1 a 0.

O terceiro maior público passa a ser o jogo da entrega da taça do título do Campeonato Brasileiro de 2018, quando o Palmeiras bateu o Vitória por 3 a 2. Na ocasião, 41.256 pessoas compareceram ao Allianz Parque para comemorar o deca do torneio nacional, sacramentado na rodada anterior, em vitória em São Januário sobre o Vasco. Quatro anos depois, o time alviverde sagrou-se hendecacampeão.

Torcedores do Palmeiras no entorno do Allianz Parque para a final do Paulistão com o Água Santa Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Mais cedo, a Mancha Alvi Verde, principal organizada do Palmeiras, organizou o tradicional “corredor alviverde”, evento em que centenas de palmeirenses “empurraram” o ônibus com o elenco e a comissão técnica no percurso de cerca de 1 quilômetro entre a Academia de Futebol e o Allianz Parque.

O Palmeiras tem de reverter a vantagem obtida pelo Água Santa para erguer o troféu do Paulistão pela 25ª vez, a segunda consecutiva. Como perdeu por 2 a 1 em Barueri, precisa ganhar por dois gols de diferença para ser campeão. Vitória por placar mínimo leva a definição do título para os pênaltis.

O time joga pressionado pela desvantagem e também pelas duas derrotas seguidas, algo que não acontecia desde 2021. Além de perder no Estadual, o time de Abel também foi batido na estreia da Libertadores, contra o Bolívar, em La Paz. Endrick, jovem fenômeno de 16 anos, será titular. Ele é a aposta de Abel Ferreira para o Palmeiras protagonizar uma nova reviravolta, repetindo o que fizera contra o São Paulo na decisão do ano passado. O garoto fez o gol do Palmeiras na semana passada.

Do lado do Água Santa, cerca de 1.700 torcedores estarão presentes na arena palmeirense. O clube montou um telão na praça da Moça, em Diadema, com expectativa de que 4 mil torcedores acompanhem a partida do local.