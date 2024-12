Palmeiras x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com 73 pontos, e três a menos que o Botafogo, o time paulista é a única equipe que pode tirar o taça do clube carioca. Em caso de triunfo sobre o Flu e revés da equipe do técnico Artur Jorge para o São Paulo, os dois clubes encerram o Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação: 76. Dessa maneira, os palmeirenses levantam o troféu por terminar o torneio com uma vitória a mais do que o concorrente.

Conquistar a taça pelo terceiro ano consecutivo é improvável porque o Botafogo é amplo favorito contra um desmotivado São Paulo, que deve jogar no Engenhão com reservas. No Palmeiras, porém, “ninguém se entrega”, segundo disse a presidente Leila Pereira, ao tentar animar os desanimados torcedores com um publicação em suas redes sociais.