Palmeiras x Fortaleza no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O empate do Botafogo na rodada anterior e a vitória por 5 a 3 sobre o Juventude deixaram o Palmeiras com 60 pontos, a um ponto do líder, que joga também neste sábado, mas às 19h. Portanto, caso vença o Fortaleza, o time alviverde assume a ponta e torce para um tropeço do rival carioca diante do Bragantino, em Bragança. O Fortaleza tem 56 pontos. Se ganhar no Allianz Parque pega fôlego e pressiona os líderes. Se perder, porém, fica distante da briga pelo troféu.

O Palmeiras atravessa o seu melhor momento no ano e está a uma bola na rede de completar 100 gols nesta temporada. O artilheiro palmeirense em 2024 é Flaco López, com 21, seguido por Raphael Veiga, com 17, e Estêvão, com 12. É o jovem de 17 anos a grande estrela da equipe, que voltou a jogar bem desde que o atacante se livro de lesão e voltou a jogar.