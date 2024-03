O Palmeiras demorou apenas 2 minutos para implodir todo o planejamento da Ponte Preta para enfrentar o time de melhor campanha da primeira fase do Paulistão. A movimentação das peças palmeirenses foi perfeita. Um gol daqueles para ser explicado em qualquer livro sobre futebol. Veiga apareceu entre linhas e encontrou Piquerez livre de marcação pela lado esquerdo. O cruzamento chegou com perfeição na cabeça do artilheiro Flaco López.

A Ponte Preta não estava pronta para uma mudança de plano tão cedo e se perdeu na partida. O Palmeiras não quis nem saber. Fez um primeiro tempo perfeito. Com um rico repertório ofensivo, o time alviverde não deixou o adversário respirar, era um ataque atrás do outro. Flaco López ampliou com passe de Endrick. Convocado por Dorival Junior para a seleção brasileira, Murilo fez o terceiro para fazer jus ao atropelamento da equipe de Abel Ferreira.