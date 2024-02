PSG x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalação das equipes

O PSG chega para o confronto após terminar em segundo lugar no Grupo F, atrás do Borussia Dortmund e à frente de Milan e Newcastle. A Real Sociedad, por sua vez, liderou o Grupo D, que contava com adversários de peso como Internazionale, Benfica e RB Salzburg.

Enquanto o PSG domina o Campeonato Francês com uma confortável liderança de 11 pontos sobre o segundo colocado Nice, a Real Sociedad busca brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Espanhol. Atualmente, os bascos ocupam a 7ª colocação, com 37 pontos, enquanto o Real Madrid lidera a La Liga com 61 pontos. A diferença de contextos nacionais adiciona um elemento interessante ao confronto europeu, onde ambas as equipes tentam um resultado positivo para suas trajetórias rumo ao título continental.