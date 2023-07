Não teve um para contar a história: goleada por 8 a 0 na Série D do Brasileiro registra público zero

A última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro foi marcada por uma cena inusitada. A partida entre Real Ariquemes (RO) x Anápolis (GO), pelo grupo A5, foi realizada sem nenhum ingresso vendido e registrou público zero. O jogo aconteceu no domingo, dia 23 de julho, em Rondônia, e terminou com uma goleada por 8 a 0 para o time visitante.

Segundo o borderô do jogo, disponibilizado no site da CBF, 200 ingressos foram colocados à disposição do público, sendo divididos igualmente entre inteiras, meia-entrada, antecipadas e cortesias. O bilhete mais barato custava R$ 5 e o mais caro, R$ 20. Mas não apareceu interessados.

Partida da Série D entre Real Ariquemes x Anápolis registrou público zero. Foto: Reprodução/CBF

Ainda de acordo com o documento oficial da partida, o custo operacional do jogo foi de R$ 13.253,90. Cerca de R$ 7.800 foram somente de despesas com a arbitragem, que teve Jackson Rodrigues da Silva (AC) no apito. Alison duas vezes, Taison, Douglas, Wandinho, Vicente, Felipe (contra) e Vitor Hugo fizeram os gols do time visitante.

O Real Ariquemes terminou em último lugar de seu respectivo grupo na primeira fase, com apenas cinco pontos conquistados em 14 jogos. Com 25 pontos, o Anápolis se classificou em segundo lugar na chave e vai disputar com o Democrata (MG) uma vaga no quadrangular final da Série D.