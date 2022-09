Campeões olímpicos em Tóquio trocam farpas após declaração de voto em Lula nas Eleições

As eleições presidenciais têm tomado conta dos noticiário e obviamente não deixariam de atingir o debate público e consequentemente jogadores de futebol brasileiros atuantes nas redes sociais. Nesta segunda-feira, os jovens atacantes Paulinho e Reinier, que foram campeões olímpicos juntos com a seleção brasileira em Tóquio-2020, protagonizaram uma discussão no Twitter acerca da disputa pelo cargo de chefe do executivo.

Paulinho, jogador de 22 anos revelado na Vasco e atualmente no alemão Bayer Leverkusen, publicou em suas redes sociais uma mensagem em alusão ao ex-presidente Lula, candidato do PT à Presidência da República. “Faltam 13 dias! 13 Brasil”, escreveu o atleta acompanhado de emojis de uma estrela, símbolo do Partido dos Trabalhadores, e um coração vermelho.

Paulinho e Reinier discutem nas redes sociais por política. Foto: Twitter

Em resposta à publicação, Reinier - atacante de 20 anos que começou a carreira no Flamengo, passou pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, e hoje atua no espanhol Girona - respondeu com emojis reprovando a escolha de Paulinho por Lula, mas sem manifestar sua opção por qualquer outro candidato.

Poucos minutos após a declaração, Paulinho voltou ao post e colou uma frase de Juninho Pernambucano, ex-meia e cabo eleitoral de Lula nestas Eleições, para questionar um possível alinhamento de Reinier com o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que concorre à reeleição. “Me revolto quando vejo jogador e ex-jogador de direita. Nós viemos de baixo, fomos criados com a massa. Como vamos ficar do lado de lá? Vai apoiar Bolsonaro, meu irmão?”, publicou.

Além da conquista do ouro olímpicos nos Jogos de Tóquio em 2021, Paulinho e Reinier também dividiram a prata no Pré-Olímpico em 2020 e são longevos companheiros das categorias de base da seleção brasileira.

Reinier e Paulinho foram campeões olímpicos em Tóquio Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Até o momento, não houve novas interações no Twitter dos dois jogadores. Com o passar do tempo, jogadores de futebol passaram a se esquivar de assuntos políticos para não ver seus nomes relacionados com candidatos, independentemente do espectro ideológico. Mesmo assim, no pleito de 2022 o tema tem sido recorrente e alguns atletas são cobrados para manifestarem seu posicionamento eleitoral.

O primeiro turno das eleições acontece no domingo, dia 2 de outubro. Caso nenhum candidato alcance a maioria (50% + 1 voto), o pleito irá a segundo turno.