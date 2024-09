Peñarol x Flamengo na Libertadores: onde assistir, horário e escalação

Com a derrota por 1 a 0 na partida de ida, o Flamengo precisa vencer o duelo por dois gols de diferença para se classificar às semifinais da Libertadores. Caso vença por uma diferença mínima, o confronto será decidido nas penalidades máximas. O clube rubro-negro tem como fator negativo o jejum de vitórias no Uruguai: há 30 anos os brasileiros não vencem um confronto no país vizinho.

O Flamengo passa por uma momento de crise na temporada. Das últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro, venceu apenas uma partida e se afastou da briga pelo título nacional – centrado em Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Além disso, o time sofre com as lesões – como de Pedro e Everton Cebolinha –, que enfraquecem o elenco na reta final da temporada.