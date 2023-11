Pode ir com a camisa do Corinthians no Allianz Parque para o show da Taylor Swift? Entenda

O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, recebe nesta semana três shows da cantora americana Taylor Swift, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Nas redes sociais, alguns torcedores do Corinthians fãs da artista iniciaram um movimento para ir à apresentação usando a camisa do clube. Outros, porém, ficaram em dúvida quanto à permissão em ir com o uniforme da equipe do Parque São Jorge no estádio do maior rival. Afinal, pode ir com camisa do Corinthians no Allianz Parque para o show da Taylor Swift?

O Estadão entrou em contato com a organizadora do evento, a Time For Fun (T4F) para tirar a dúvida. De acordo com a empresa, a produção do show não tem nenhuma diretriz nesse sentido. Apesar de não haver qualquer tipo de impedimento, é comum que fãs de outros clubes não usem a camisa do time quando um evento cultural acontece no estádio do rival, seguindo um subentendido “código de ética”, comum entre os torcedores.

Taylor Swift se apresenta no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Acontece que a situação é diferente quando Taylor Swift e Corinthians são reunidos na mesma frase. A movimentação de fãs da cantora para irem ao show usando o manto corintiano ocorre por causa de uma antiga ligação entre a artista e o clube que ganhou força nas redes sociais e fez da americana um “amuleto da sorte” do time paulista. Existe uma teoria de que toda vez que a americana lança um trabalho inédito, o Corinthians sempre vence a partida seguinte.

Segundo dados da página “Timão Dados”, o Corinthians ficou invicto nas semanas dos lançamentos dos discos Taylor Swifit (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) e Midnights (2022). A brincadeira não leva em consideração regravações. Quando foi lançado Red (Taylor’s Version), em 2021, e Speak Now (Taylor’s Version), em 2023, em ambos os casos o Corinthians saiu derrotado, para Atlético-MG e América-MG, respectivamente.

A apresentação de Taylor Swift no Brasil também está mobilizando os palmeirenses. Nesta quarta-feira, uma fã da cantora jogou sal grosso nos canteiros do entorno do Allianz Parque e do clube social do Palmeiras. A ação teria como objetivo fazer com que os shows da artista em São Paulo transcorram sem problemas graves, como os registrados no Rio, no estádio Nilton Santos, no fim de semana passado.

Os shows na capital carioca ficaram marcados pela morte de uma fã, Ana Clara Benevides, e o adiamento da apresentações por causa das altas temperaturas registradas na cidade. A Delegacia do Consumidor (Decon) abriu um inquérito para investigar as condutas da T4F pós a morte de Ana Clara e relatos de quem esteve presente sobre as condições oferecidas ao público. O órgão apurará o crime de perigo para a vida ou saúde.