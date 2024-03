Paul Pogba, meio-campista da Juventus e da seleção francesa, foi suspenso nesta quinta-feira, 29, por um período de quatro anos por doping. O jogador de 30 anos foi punido por um tribunal antidoping da Itália por ter testado positivo para testosterona em setembro do ano passado.

Na ocasião, um exame apontou a presença da substância proibida após a partida contra a Udinese, no dia 20 de agosto, em rodada do Campeonato Italiano. Curiosamente, o meia não entrou em campo naquele jogo - ficou no banco de reservas. Ele vinha jogando pouco pela equipe de Turim em razão de problemas físicos. O campeão mundial em 2018 pela seleção francesa optou por não fazer um acordo judicial com a agência antidoping da Itália e assim o caso foi julgado perante o tribunal antidoping do país. Uma pessoa com conhecimento direto do caso confirmou o veredicto à agência de notícias Associated Press sob condição de anonimato porque a sentença não foi tornada pública devido às leis de privacidade da Itália.

Foto: Massimo Pinca/Reuters

Pela decisão, Pogba só poderá voltar aos gramados em setembro de 2027. Como ele completará 31 anos no dia 15 de março, a sentença poderá até encerrar precocemente a carreira do atleta. O francês, contudo, ainda poderá recorrer da decisão à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), com sede na Suíça.

As proibições de quatro anos são padrão no Código Mundial Antidoping, mas podem ser reduzidas nos casos em que o atleta consegue provar que seu doping não foi intencional, se o teste positivo for resultado de contaminação ou se fornecer “assistência substancial” para ajudar os investigadores.

Pogba voltou para a Juventus, vindo do Manchester United, em 2022, mas não conseguiu repetir as grandes atuações pela própria equipe italiana no passado e também pela seleção francesa. O meio-campista lutou contra lesões, jogando apenas seis partidas do Italiano na temporada passada e duas nesta temporada. Na Copa do Mundo de 2022, ele foi dispensado da seleção devido a uma lesão no joelho.

Pogba ajudou a França a vencer a Copa do Mundo anterior, marcando na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na final. Ele jogou 178 partidas pela Juventus de 2012 a 2016.