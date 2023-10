Pogba novamente testa positivo para testosterona em contraprova de exame antidoping

A contraprova do exame antidoping do meio-campista Paul Pogba, astro da Juventus e da seleção francesa, apontou novamente o uso de testosterona, de acordo com informações do jornal La Gazzetta dello Sport. O jogador de 30 anos foi flagrado no exame em agosto deste ano, após a partida contra a Udinese, pela rodada de estreia da atual temporada do Campeonato Italiano.

Pogba estava suspenso de maneira provisória, impedido até mesmo de treinar com seus companheiros de elenco. Agora, o meio-campista terá de provar que não ingeriu a substância de maneira proposital para evitar um gancho de até quatro anos longe dos gramados. A direção da Juventus aguardava o resultado das análises para decidir se irá rescindir o contrato do atleta.

Contraprova de exame antidoping de Pogba testa positivo para testosterona. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Campeão mundial com a França em 2018, o jogador disse à Juventus que tomou um suplemento por indicação de um amigo médico sem que os profissionais de saúde do clube tivessem conhecimento. Um acordo assinado entre os clubes com a Federação Italiana de Futebol (FIGC) prevê a suspensão imediata do pagamento de salário em caso de doping.

A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, responsável pelas características do homem. Produzida nos testículos, ela tem uma função anabolizante, ou seja, de estímulo à síntese de proteínas no organismo, principalmente de proteína muscular e óssea. No ano passado, a Fifa puniu o jogador Sabri Ali Mohamed, da seleção de Dijibuti, com quatros anos de suspensão após ele testar positivo para testosterona no exame antidoping. Segundo a entidade, o atleta violou o artigo 6 do Regulamento Antidoping da Fifa, em conjunto com o artigo 17 do Código Disciplinar da Fifa.

Pogba viveu momentos conturbados em sua carreira nas últimas temporadas. Contratado pelo Manchester United junto a Juventus em 2016 por 110 milhões de euros (R$ 386,1 milhões na época), o meia não se firmou na equipe inglesa, alternando entre a reserva e a titularidade, saindo de graça em 2022 e retornando ao futebol italiano. A diretoria da Juventus recebeu sondagens para uma possível transferência do jogador para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas o negócio não avançou.