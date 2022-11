Pombo no Catar: Richarlison lidera Brasil no país em que ave é animal de estimação

Publicidade

Com Neymar fora do próximo jogo, nesta segunda-feira, diante da Suíça, e provavelmente contra Camarões, por causa de uma lesão no tornozelo direito, Richarlison terá ainda mais protagonismo no comando de ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo. Conhecido pelo apelido de pombo por causa da dancinha em que imita a ave da família dos columbídeos, originária da Europa, ele nem deve imaginar que, no Catar, esse animal é considerado bicho de estimação.

Os catarianos e parte dos estrangeiros que vivem no país, especialmente os do Sudeste Asiático, tem uma relação milenar com pássaros. Essa tradição sobreviveu ao tempo e hoje continua viva em mercados de Doha e Al-Wakra, onde é possível comprar pombos, além de outras espécies, como papagaios e ornamentais. Até mesmo uma arara serve de atração em uma das lojas que vendem bichos e artigos.

Diferentemente do Brasil, onde a ave é relacionada a um animal de rua e que transmite doenças, no Catar, há gente que compre pombos para ter de estimação em casa e criá-los em gaiolas. Dentro dos souks, os mercados tradicionais árabes, há setores dedicados ao comércio de pássaros e há pombos das mais diferentes espécies e preços.

O paquistanês Ahmed Rashid Yousef al Kuwari, dono da loja que tem 10 espécies de pombos à venda no Souk Waqif, em Doha, ri quando a reportagem do Estadão conta que o atual camisa 9 da seleção do Brasil, Richarlison, tem o apelido da ave que ele mais comercializa.

Casal da espécie laquif custa 550 rials (R$ 791) no Catar Foto: Elcio Padovez / Estadão

O colega de loja ao lado, que é indiano e se chama Ram, diz conhecer a história e que o atacante do Tottenham, da Inglaterra, é muito bom e que espera que ele faça muitos gols na Copa. O camisa 9 já marcou duas vezes na Copa, garantindo o triunfo por 2 a 0, diante da Sérvia, na estreia. Os dois comerciantes tem simpatia pela seleção brasileira.

Ahmed explica que os valores dos pombos variam pela exoticidade e dificuldade para encontrá-los. Algumas lojas vendem os pombos como os de rua e um casal deles custa 50 rial (R$ 71,99). Já uma espécie vinda do Líbano, que tem as penas pretas ou brancas e rugosidades no bico custa 60 rial (R$ 86) por ave.

A espécie mais cara, segundo ele, é o laquif, uma ave branco com penas longas na cabeça e nos pés. Um casal deles custa 550 rials (R$ 791). Enorme diferença de preço para os pombos que circulam livremente nas áreas externas do mercado e buscam comida em um cercado feito para os alimentar.

APELIDO

Tudo começou há quatro anos, em uma brincadeira com amigos. O atacante imitava a dança no funk ‘Dança do Pombo’, do MC Faísca e Perseguidores. Desde então, quando vai às redes, a coreografia é executada. Arqueia as costas para frente, coloca os braços dobrados para trás e sacode a cabeça repetidamente para frente e para trás imitando um pombo.