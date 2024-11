Por que Loco Bielsa? Entenda origem do apelido do técnico do Uruguai

Outra história, mais antiga, também é apontada como uma das possíveis origens do apelido. Antes de ser treinador da equipe principal do Newell’s Old Boys, Bielsa esteve na equipe de base, na década de 80. Durante esse período ela teria dito ao zagueiro Fernando Gamboa que cortaria um dedo do próprio corpo para poder vencer.

Ao longo dos anos, o treinador foi acumulando histórias que faziam jus ao apelido. Uma das mais famosas é de quando ele era treinador do Leeds, da Inglaterra, e colocou os jogadores para catar lixo durante três horas. A ideia era fazer com que eles percebessem o esforço que um torcedor tinha que fazer no trabalho para conseguir comprar um ingresso para ver um jogo do time.

Além disso, ele já convocou um jogador amador para a seleção do Uruguai, fez enquete sobre a pobreza mundial com os atletas do Lille, na época em que comandava o time francês, e pediu para o goleiro do Newell’s jogar a bola para fora, de propósito, porque o adversário não acertava as cobranças de lateral.