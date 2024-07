Por que o Brasil não está no futebol masculino nas Olimpíadas 2024?

Após conquistar a medalha de ouro no futebol masculino nas duas últimas edições de Jogos Olímpicos, o Brasil está fora da disputa da modalidade na edição de Paris 2024. Essa será a quinta vez que o País fica de fora da competição, mas a última vez que não participou foi em 2004, em Atenas, Grécia.

PUBLICIDADE Vale ressaltar que a conquista do primeiro lugar nos Jogos Olímpicos não garante para nenhum país ou atleta a vaga automática na próxima edição. Por isso, mesmo com o primeiro lugar em Tóquio, o Brasil lutava por uma vaga neste ano. A desclassificação do Brasil veio após campanha decepcionante no Pré-Olímpico de futebol masculino, disputado em fevereiro de 2024. A seleção precisava passar da primeira fase e, na sequência, ficar entre os dois melhores da fase final.

Atual bicampeã olímpica, seleção brasileira não vai disputar os Jogos de Paris Foto: Joilson Marconne/CBF

Após garantir o primeiro lugar no Grupo A, chegou na fase decisiva e enfrentou Argentina, Paraguai e Venezuela. Terminou em terceiro lugar, com três pontos, e ficou de fora da Olimpíada. O jogo derradeiro foi em 11 de fevereiro, quando perdeu por 1 a 0 para os argentinos no Estádio Nacional Brigido Duarte, em Caracas, na Venezuela.

A equipe comandada por Ramon Menezes, que tinha em campo nomes como Endrick, John Kennedy e Andrey Santos, sofreu gol do centroavante Gondou aos 32 minutos do segundo tempo e não conseguiu reverter o placar.

A Argentina terminou o Pré-Olímpico em segundo lugar, com cinco pontos, e representa a América do Sul junto com o Paraguai, que passou com sete pontos em primeiro.

Os argentinos e paraguaios estrearam com derrota nos Jogos Olímpicos. Na quarta-feira, 24, a Argentina perdeu para Marrocos por 2x1 em partida polêmica, com direito a acréscimo de 15 minutos, invasão de gramado e gol anulado após quase duas horas de paralisação. Já o Paraguai sofreu uma sonora goleada para o Japão, 5x0.