Olimpíadas 2024: Entenda confusão no fim de Argentina x Marrocos com invasão, polêmica e vandalismo

A vitória de Marrocos por 2 a 1 sobre a Argentina, na tarde desta quarta-feira pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, demorou mais do que o normal para ser confirmada. Isso porque no último minuto dos 15 de acréscimo, quando saiu o gol de empate argentino, a torcida marroquina invadiu o campo. Com um foguetório arremessado em direção aos atletas argentinos, a partida foi interrompida, o que impediu a imediata análise do gol de empate marcado por Medina. Mais de uma hora depois, o VAR decretou o impedimento, o jogo foi retomado, e a vitória marroquina confirmada.

Jogo entre Argentina e Marrocos pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024 termina em confusão Foto: Arnaud Finistre/AFP

A primeira polêmica do jogo começou quando o árbitro sueco Glenn Nyberg, deu 15 minutos de acréscimos, revoltando os jogadores marroquinos, já que não houve motivo aparente para um tempo extra tão grande. Naquele momento, Marrocos vencia a Argentina por 2 a 1. A partir dali, o jogo foi marcado pela pressão argentina em busca do empate, que veio no último minuto do jogo. Logo em seguida, os torcedores marroquinos invadiram o campo e fogos de artifício foram arremessados em direção aos jogadores argentinos, que correram para o vestiário.

A confusão no fim do jogo fez com que o gol de empate argentino, com suspeita de impedimento, não fosse analisado pelo VAR. Por conta disso, a partida não foi finalizada no site oficial dos Jogos Olímpicos. Uma hora e meia depois do ocorrido, foi feita a checagem pelo árbitro de vídeo, que decretou o impedimento. Sem a partida ter sido finalizada, o jogo foi retomado por mais 3 minutos, com o estádio esvaziado. Sem grandes chances para nenhum dos lados, Marrocos segurou o resultado de 2 a 1, vencendo a Argentina.

As equipes voltam a campo no próximo sábado. A Argentina enfrenta o Iraque, às 10h, enquanto o Marrocos joga contra a Ucrânia, às 12h.