Por que show de Vini Jr. pelo Real Madrid na Champions League hoje não vale para a Bola de Ouro?

Vini Jr. foi o principal nome da espetacular virada do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, 22, pela Champions League. O brasileiro fez três gols no 5 a 2 do time espanhol, após os alemães passarem o primeiro tempo inteiro com domínio da partida. A exibição aconteceu a menos de uma semana da cerimônia da Bola de Ouro, prêmio que tem Vinicius como favorito, mas não será levada em conta para a definição do ganhador.

O motivo para isso é que o prêmio elege o melhor do mundo na temporada passada. Ou seja, são considerados jogos do segundo semestre de 2023 e do primeiro de 2024 Nesse período, Vinicius Junior anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol. Na reta final, o atacante superou Jude Bellingham no favoritismo, após o britânico ter um bom início de temporada, que se somou à ausência do atacante brasileiro por lesão. O que pesa contra Vinicius é que ele não conseguiu imprimir o mesmo desempenho pela seleção brasileira, com a eliminação para o Uruguai na Copa América e sem ter o protagonismo esperado em amistosos e rodadas das Eliminatórias.

Vini Jr. pode ser o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de melhor do mundo desde Kaká, em 2007. Foto: Manu Fernandez/AP





A votação já está encerrada, de modo que não há como considerar a exibição recente de Vini Jr. Isso foi tema polêmico no The Best da Fifa em 2023. A Copa do Mundo do Catar, em 2022, não seria levada em conta para a premiação. Entretanto, Messi foi o vencedor, mesmo com Haaland sendo campeão da tríplice coroa com o Manchester City, enquanto o argentino passou maior parte do ano no Inter Miami.

A France Football recomenda que sejam analisados performance individual de cada jogador, os desempenhos das equipes e seleções e seus resultados. A votação é feita por jornalistas do mundo todo. O único brasileiro a votar é Cleber Machado, hoje no SBT, mas com o destino na Record, pela qual irá narrar o Paulistão e o Brasileirão, em 2025.

Na avaliação também do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, o prêmio deve ir para Vini Jr. “Eu creio que ele vá ganhar, mas não por esta noite, pelo que fez no ano passado e que nos ajudou a ganhar a Champions. Estes três gols lhe ajudarão a ganhar o (o prêmio) do ano que vem”, projetou o italiano, esperando mais um ano brilhante do atacante.

A imprensa espanhola já “corou” Vini Jr. Recentemente o jornal Marca não poupou elogios ao brasileiro. “Vini Jr. errou algumas vezes, mas também soube assimilar e trabalhar como poucos para que seu futebol mudasse e se adaptasse às necessidades de seu time. De protagonista de paródias e de todo tipo de situações que tentavam torná-lo ridículo, passou a ser respeitado e temido por quem o enfrenta”, escreveu o periódico em setembro.

Recentemente, Messi e Cristiano Ronaldo, que dominaram a disputa por anos, deram suas opiniões. Para o argentino, o prêmio deveria ir para Lautaro Martínez, campeão do mundo com a Argentina em 2022, eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano e artilheiro da competição, com 24 gols, além do título com a Internazionale.

Já o português aponta Mbappé como seu favorito. “Na minha opinião, Mbappé pode ser o próximo vencedor da Bola de Ouro para os próximos anos”, revelou o jogador do Al-Nassr em seu canal no YouTube.

A cerimônia de premiação da Bola de Ouro será na segunda-feira, 28 , no Théâtre du Châtelet, em Paris, a partir das 16h (horário de Brasília).