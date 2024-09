Presidente do Corinthians confirma empréstimo de R$ 9 mi com amigo empresário para contratações

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, confirmou que clube fez um empréstimo com o empresário Igor Carvalho Zveibrucker. Segundo o dirigente, a ajuda de R$ 9 milhões foi usada para as contratações do lateral-direito Matheuzinho e o meia Rodrigo Garro.

“Igor é um grande amigo meu, que na hora que eu precisei... O Corinthians não tinha um real para pagar salário quando assumi. A gente tinha necessidade de contratar jogadores, assinava multas altas porque o Corinthians não tinha credibilidade, diferente de hoje. O Corinthians precisava pagar o Matheuzinho, e ele (Igor) acabou emprestando R$ 4 milhões, assim como socorri em outras, Federação...”, disse Melo na zona mista após a partida entre Corinthians e Flamengo.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, revelou empréstimo de R$ 9 milhões com empresário. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“Em seguida, teve o problema do Garro. Para comprar o jogador, tinha de assinar uma multa de 50% de um dia para o outro. Vencia R$ 4 milhões. Se não pagasse, teria que pagar 50% de multa, R$ 6 milhões. Ele me emprestou mais R$ 5 milhões, pagamos com o menor juros de todos. Ele não tem vínculo com o Corinthians, nos emprestou e nos ajudou para sanar as nossas contas”, completou o presidente.