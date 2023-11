Brasileirão: Corinthians vê risco de rebaixamento despencar; veja probabilidades

A vitória do Corinthians sobre o Vasco, nesta terça-feira, praticamente liquidou as chances de rebaixamento do time do Parque São Jorge no Brasileirão. Com 47 pontos na 11ª colocação, a equipe de Mano Menezes finalmente respira mais aliviada na tabela de classificação. Mas, por mínimas que seja, as chances de jogar a Série B em 2024 ainda existem.

Se o resultado foi bom para o Corinthians, o mesmo não pode ser dito para o Vasco. O clube cruzmaltino estacionou na 16ª posição e, dependendo dos resultados da rodada desta quarta-feira, pode voltar ao terrível Z-4. A equipe carioca estacionou nos 42 pontos, um a mais que o Bahia, que joga com o São Paulo, no Morumbi.

Aliviado, Cássio comemora goleada fora de casa sobre o Vasco. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Confira, abaixo, as probabilidades atualizadas de rebaixamento no Brasileirão 2023: