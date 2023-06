Atacante holandês acusado de tráfico é condenado a prisão por esfaquear o primo

O atacante Quincy Promes, ex-jogador da seleção da Holanda e atualmente no Spartak Moscou, foi condenado a 18 meses de prisão por esfaquear o primo. A decisão do Tribunal Distrital de Amsterdã, foi divulgada nesta segunda-feira. O atleta também responde uma acusação por tráfico de cocaína.

A sentença para este tipo de crime normalmente seria de um ano, mas os juízes optaram uma punição mais longa porque “o suspeito é um jogador de futebol profissional e uma celebridade holandesa e, portanto, dá o exemplo aos outros”.

Quincy Promes em ação pelo Ajax, em 2019. Jogador foi condenado a 18 meses de prisão por esfaquear o primo. Foto: Piroschka van de Weuw/ Reuters

Promes não estava no tribunal para o veredicto. Em um resumo por escrito, o tribunal não identificou Promes, de 31 anos, pelo nome, de acordo com as regras holandesas de privacidade. Mas o caso foi amplamente divulgado na mídia holandesa.

O jogador esfaqueou o primo no joelho em uma festa de família, em uma cidade perto de Amsterdã, em julho de 2020. A polícia soube do incidente porque estava grampeando o telefone de Promes como parte de uma investigação sobre tráfico de drogas. O atleta é acusado, juntamente com outro cidadão holandês, de ter importado “várias centenas de quilos” de cocaína em janeiro de 2020, principalmente através do porto da Antuérpia, na Bélgica.

No início de 2021, Promes trocou o Ajax pelo Spartak Moscou, onde já havia jogado por quatro temporadas (2014 a 2018). No mesmo ano, foi à Eurocopa com a seleção holandesa como reserva e, desde então, não foi mais convocado. Ao longo de sua carreira, o atacante fez 50 partidas oficiais pela seleção da Holanda, balançando as redes por sete vezes. /AP