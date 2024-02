PSG x Lille: onde assistir, horário e escalação das equipes

Paris Saint-Germain e Lille se enfrentam neste sábado, dia 10, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. Líder isolado da Ligue 1, o time de Luis Enrique busca ampliar sua vantagem na tabela de classificação, que hoje é de oito pontos para o vice-líder Nice. A partida acontece no Parc des Princes, em Paris, a partir das 17h (horário de Brasília). O PSG lidera a liga francesa com 47 pontos. O Lille faz boa campanha e é o quarto colocado, com 35.

Sem Messi e Neymar, que decidiram jogar em ligas periféricas, o astro Kylian Mbappé comanda o time parisiense em busca de mais um título nacional nesta temporada. Seu nome voltou a ser comentado no Real Madrid, numa novela que se arrasta há anos.

PSG recebe o Lille em Paris Foto: Arte/Estadão

PSG X LILLE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO FRANCÊS

DATA : 10/02 (sábado).

: 10/02 (sábado). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

ONDE ASSISTIR PSG X LILLE AO VIVO

ESPN

Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE PSG E LILLE

PSG: Donnarumma; Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marquinhos e Lucas Beraldo; Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé e Bradley Barcola. Técnico : Luis Enrique

Donnarumma; Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marquinhos e Lucas Beraldo; Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé e Bradley Barcola. : Luis Enrique LILLE: Lucas Chevalier; Tiago Santos, Alexsandro Ribeiro, Leny Yoro e Ismaily; Nabil Bentaleb, Benjamin André, Angel Gomes e Edon Zhegrova; Jonathan David e Adam Ounas. Técnico: Paulo Fonseca.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PSG E LILLE