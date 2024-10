PSG x PSV na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após três semanas desde as últimas disputas, a Champions League está de volta para a realização de mais uma rodada da primeira fase do torneio. Nesses dias de confronto, Paris Saint-Germain e PSV entram em campo para se enfrentar e tentar conquistar mais três pontos. A partida acontece nesta terça-feira, a partir das 16h (horário de Brasília).

Vitorioso em sua partida de estreia, o Paris Saint-Germain perdeu rendimento e foi derrotado na segunda rodada da competição, em jogo contra o Arsenal. A partida terminou em 2 a 0 para o clube inglês. O resultado diverge do que vem apresentado o time no campeonato francês, em que permanece invicto com seis vitórias e dois empates em seis jogos — desempenho que o coloca na liderança do torneio nacional.

Veja onde assistir a PSG x PSV ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o PSV ainda não venceu no campeonato internacional. Nas duas partidas disputadas, sofreu uma derrota em sua estreia e angariou um empate em seu segundo jogo. No campeonato holandês, porém, o cenário é completamente diferente. Imbatível, o clube acumulou nove vitórias nos nove jogos já disputados até então, conseguindo assim uma primeira colocação inquestionável.

PARIS SAINT-GERMAIN X PSV: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS

Data: 22/10/2024

22/10/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

ONDE ASSISTIR A PSG X PSV AO VIVO

Space (TV fechada)

(TV fechada) Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARIS SAINT-GERMAIN

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Dembélé, Asensio e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSV

PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli e Mauro Júnior; Guus Til, Schouten e Malik Tillman; Bakayoko, Noa Lang e Luuk de Jong. Técnico: Petr Bosz.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PARIS SAINT-GERMAIN E PSV