Quem é Alisha Lehmann, atacante suíça fenômeno das redes sociais que substituiu a ex-namorada

Ela tem mais seguidores nas redes sociais do que o tenista suíço Roger Federer, viralizou ao substituir sua ex-namorada durante a Copa do Mundo feminina de 2023 e, aos 24 anos, é uma das principais jogadoras do clube inglês Aston Villa. Mesmo sendo reserva de sua seleção, Alisha Lehmann sempre dá o que falar.

Com 13,9 milhões de seguidores no Instagram, ela é um fenômeno das redes sociais, sendo a jogadora de futebol mais popular do planeta nas plataformas digitais – seus números superam nomes como Alex Morgan, Alexia Putellas e a própria Marta.

A atacante suíça Alisha Lehmann é jogadora do Aston Villa Foto: Reprodução

Nascida em Tagerstschi, na Suíça, Aisha se interessou por futebol desde pequena. Durante sua juventude, trabalhou como modelo e, no ano de 2018, assinou o seu primeiro contrato profissional com o West Ham. A jogadora foi emprestado ao Everton e, desde 2021, é uma das principais atletas do Aston Villa.

Na seleção, ela não é titular e chegou a se recusar a participar a Eurocopa feminina de 2022. De acordo com Aisha, ela não estava mentalmente bem para o torneio. O acontecimento, no entanto, não diminui seu prestígio na seleção e, na última sexta-feira, dia 21, ela fez sua estreia em Copas do Mundo no jogo Suíça contra Filipinas.

Sua participação acabou chamando atenção não tanto pelo futebol, mas sim por uma incrível coincidência. Ao entrar no jogo, Aisha foi colocada no lugar de Ramona Bachmann, sua ex-namorada. As duas tiveram um relacionamento entre 2018 e 2021.

Após o término, a atacante namorou o brasileiro Douglas Luiz, que também joga no West Ham. Durante o namoro, Aisha se aproximou da cultura brasileira e, em diversos momentos, viajou para o Brasil. Os dois, no entanto, se separaram no ano passado.