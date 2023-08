Desirée Soares e Galvão Bueno são casados há 22 anos. O narrador ex-Globo conheceu a mulher em um jantar em Londrina durante o pré-Olímpico de futebol masculino de 2000, disputado na cidade paranaense. Desde então, o locutor e a ex-modelo estão juntos, tiveram um filho, o caçula da família, Luca, de 22, e atualmente compartilham muitos momentos unidos em viagens e nos empreendimentos que administram.

Desirée, que está perto de completar 54 anos, foi modelo e atualmente tem uma agência em Londrina. De acordo com Galvão, de 72, o casamento dos dois é “parecido com conto de fadas”. A filha do narrador, Letícia Bueno, revela que foi “amor à primeira vista”. “Ele se apaixonou. Ele fala que a gente tem a idade de quem a gente ama. Ela traz essa jovialidade para ele”, afirmou.

Ao longo do documentário “Olha o que ele fez”, do Globoplay, Desirée não aparece muito, mas no início do quarto episódio o relacionamento com Galvão é o tema central. Pouco tempo depois do primeiro encontro, a ex-modelo foi convidada pelo narrador para irem morar juntos no Rio, mas negou, preferindo ficar no Paraná. “Eu falei que não. Eu não saí nem para modelar, não é por causa de um namoro que vou para o Rio. É uma honra ser a mulher do Galvão Bueno, mas nunca imaginei ser sombra dele nem de ninguém”, disse.

Desirée Soares e Galvão Bueno estão casados há 22 anos. Foto: Reprodução/ Instagram @desireesoares

Em 2000, Desirée também apresentava o Jornal do Meio-dia, em uma televisão em Londrina. O narrador elogiou a locução da então namorada e tentou convencê-la a trabalhar na emissora carioca. “O pessoal da Globo ia gostar, mas ela não tinha a menor vontade de sair de Londrina”, conta o narrador.

Galvão e Desirée viajam mundo afora

Atualmente, porém, Galvão e Desirée ficam muito mais tempo viajando e têm residências em vários cantos do Brasil e até no exterior. O narrador, inclusive, tem um jatinho particular, que facilita os deslocamentos. Com a vinícola no Rio Grande do Sul e afazeres comerciais no Rio e em São Paulo, o casal não fica mais tanto tempo em Londrina. “Tê-la ao meu lado é muito importante”, pontua Galvão.

Nessas viagens todas, Desirée tem passaporte carimbado em todas as últimas seis Copas do Mundo. A de 2002 foi a mais marcante, declara. O casal brinca também que Desirée tem mais participações em Mundiais do que muitos craques da bola. “Ela me devolveu a vontade de viver”, afirma Galvão.

Desirée Soares foi modelo e apresentou telejornal na tv. Foto: Reprodução/ Instagram @desireesoares

Romantismo e cuidado marcam trajetória de Galvão e Desirée

Desirée também teve participação fundamental para Galvão recuperar a potência vocal. Com muito desgaste diante do uso da voz sem o devido aquecimento, o narrador teve sérios problemas e foi muito criticado por telespectadores pela condição. Depois da Copa de 2018, na Rússia, porém, o locutor encontrou tratamento com a ajuda da mulher. “Desirée está me marcando mais do que o time do Flamengo e me trazendo todos os dias pela mão para fazer o tratamento”, comentou à época.

Desirée, por sinal, é o nome com o qual Galvão batizou uma linha de vinhos e espumantes rosé. No site da vinícola, o vinho sai por R$ 108,90, enquanto o espumante é mais caro, R$ 179,90. O casal é bastante romântico e trocava cartas na época do namoro que estão guardadas até hoje. Fotos também são uma paixão de Desirée, que revelou o hábito de imprimi-las como recordação.

Quando conheceu Galvão, Desirée já era mãe de Leonardo Salgado, que hoje tem 29 anos. Já o narrador também é pai de Letícia, de 49, e dos pilotos Cacá, de 47, e Popó Bueno, de 45.

Nas redes sociais, Galvão tem sido bastante ativo também graças a ela. A empresária compartilha vários momentos de seu cotidiano com o marido, rotina de exercícios físicos na academia e cliques de eventos e viagens. Em sua página no Instagram, ela conta com quase 95 mil seguidores e divide sua foto de perfil com o locutor esportivo. Na mesma página, a ex-modelo também divulga um dos seus empreendimentos, uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, com quartos temáticos para aluguel.

Tensão entre o casal marca documentário de Galvão Bueno

No documentário que conta a trajetória de vida e trabalho de Galvão, Desirée vive um momento de tensão com o marido no momento da gravação de uma entrevista no Catar. No diálogo, a ex-modelo parece incomodada, e o narrador pediu para que a mulher fosse ela mesma durante a gravação. “Eu sei porque que você não está sendo você”. Desirée responde: “A primeira coisa que você falou antes de começar a entrevista foi: ‘Cuidado com o que você vai falar’.

“Eu vou lá para baixo tomar uma cerveja. Abra o seu sorriso de sempre”, continuou Galvão. Mas Desirée persistiu. “Eu falei hoje que você reclamou tanto que a vibe da entrevista vai ser outra”. Galvão encerrou com a frase “seja você com seu sorriso e seu jeito de falar”.