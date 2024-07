Quem é Ollie Watkins, atacante que substituiu Kane e colocou a Inglaterra na final da Eurocopa

A Inglaterra está pela segunda vez seguida na final da Eurocopa. Após perder para a Itália nos pênaltis em 2021, os ingleses têm mais uma chance de sair de uma fila de quase 60 anos sem títulos e enfrentarão a Espanha no jogo deste domingo, 14. Mas a classificação não veio dos pés de nenhum dos astros da equipe, e sim do reserva Ollie Watkins, que substituiu Harry Kane e marcou o segundo gol do time aos 45 do segundo tempo.

Para quem não está acostumado a acompanhar o futebol da Inglaterra, o nome de Watkins provavelmente passou despercebido na convocação e nos ínfimos 22 minutos que havia atuado até então na Eurocopa, no empate em 1 x 1 com a Dinamarca pela segunda rodada da fase de grupos.

Harry Kane salta a los brazos de Ollie Watkins, su compañero que consiguió el tanto del triunfo de Inglaterra sobre Holanda en las semifinales de la Euro 2024, el miércoles 10 de julio de 2024 en Dortmund, Alemania (AP Foto/Martin Meissner) Foto: Martin Meissner/AP

Mas se você tem o costume de assistir aos jogos da Premier League, já sabe que o centroavante inglês de 28 anos foi o segundo jogador com mais participação em gols da liga inglesa na última temporada, com 32 ações diretas para gols. Perdeu apenas para o companheiro de seleção Cole Palmer, que participou de 33 gols e, coincidentemente, foi quem te deu a assistência para o gol na Euro. Watkins terminou a temporada empatado com Erling Haaland, craque do Manchester City. Antes de chegar ao Villa na temporada 2020/21, o jogador passou pelo Brentford e pelos pequenos Weston-Super-Mare e Exeter, onde foi revelado para o futebol profissional em 2014. Fã declarado do francês Thierry Henry, a última temporada foi a melhor de sua carreira nas estatísticas de gols e assistências.

O bom desempenho em campo na última temporada lançou os holofotes para o atacante e chamou a atenção de um dos maiores ídolos da seleção, Alan Shearer. Em abril deste ano, o ex-jogador afirmou que não tinha dúvidas da presença de Ollie Watkins entre os convocados de Gareth Southgate para a Eurocopa 2024. Coincidência ou não, foi o atacante que colocou a equipe em mais uma final.