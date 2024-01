Quem é o maior campeão da Copinha? Veja lista de vencedores

Com o título desta quinta-feira, o time do Parque São Jorge amplia a sua hegemonia na Copinha. O clube levantou o troféu também em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017. Fluminense (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) e Internacional (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020), com cinco títulos cada, estão empatados com o segundo maior número de títulos conquistados.

Os times paulistas dominam a Copinha, tendo vencido 33 vezes ao longo de 54 edições. As crias de Cotia do São Paulo já se sagraram campeãs quatro vezes, e os meninos da Vila, do Santos, três. O Palmeiras, que nunca havia conquistado a Copinha até 2022, venceu também em 2023 e possui dois títulos do torneio.