Apesar de o Cruzeiro ter chegado à final com uma campanha melhor do que a do Corinthians, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escolheu a Neo Química Arena, casa corintiana, como palco da decisão. A entidade concordou em deixar 90% da carga de ingressos e da renda da bilheteria com o clube paulista pelo fato de a agremiação bancar os custos da operação da partida, o que normalmente é dever da federação. O resultado foi muitos cruzeirenses do lado de fora do estádio, sem conseguir comprar ingressos. Segundo o Cruzeiro, metade da carga no setor visitante foi destinada aos familiares dos atletas e comissão técnica.

Com o estádio de imensa maioria corintiana, o time cruzeirense precisou lidar com a pressão da Fiel que vinha da arquibancada. A equipe celeste assimilou bem o ambiente no início da partida e buscou ficar com a posse de bola, evitando ser atacada e, consequentemente, que os torcedores inflamassem o jogo. Os mineiros foram os primeiros a chegar com perigo, com Arthur perdendo gol impressionante antes dos 10 minutos.