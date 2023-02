Raphinha marca, solta palavrões ao ser substituído e Barcelona busca empate com o United

Barcelona e Manchester United já disputaram o título da Champions League em duas oportunidades, com os espanhóis levando o título em ambas (2009 e 2011). Na história do torneio, ergueram oito taças, sendo 5 a 3 para os catalães. Nesta quinta-feira, as equipes se enfrentaram pelas oitavas de final da Liga Europa em confronto que relembrou os tempos áureos das equipes na principal competição europeia. Em jogo bastante disputado e repleto de chances de gol, empate por 2 a 2 no Camp Nou e vaga indefinida para a partida de volta, daqui uma semana, em Old Trafford.

A partida entre Barcelona e Manchester United também ficou marcada pela bronca do atacante Raphinha com o técnico Xavi. O brasileiro se aborreceu ao ser substituído e soltou alguns palavrões. Ele havia marcado o gol de empate da equipe catalã poucos minutos antes.

Alguem que saiba fazer leitura labial ai, o que o Raphinha disse? 👀



Raphinha sai de campo muito irritadopic.twitter.com/pv7SSmssoN — VAR Tático (@vartatico) February 16, 2023

Depois de um primeiro tempo marcado por grandes defesas de De Gea e Ter Stegen, os ataques desencantaram na etapa final. Em 13 minutos elétricos, Alonso abriu o marcador e Rashford e Koundé, contra, viraram o placar para o United. Os ingleses poderiam ampliar se caprichassem na frente. Mas um erro em saída de Casemiro custou o empate. O volante perdeu para Koundé, que serviu Raphinha, aos 31 minutos. O brasileiro tentou cruzar, Lewandowski não tocou na bola, mas ela acabou nas redes para fechar o ótimo empate por 2 a 2.

Raphinha e Casemiro são companheiros de seleção brasileira e estiveram juntos na Copa do Catar. Foto: Josep Lago/ AFP

O primeiro tempo foi movimentado no Camp Nou e os goleiros evitaram que o placar fosse aberto. Quem teve a grande chance primeiro foi Rashford. Após saída errada da defesa espanhola, ele recebeu livre e bateu colocado para voo de Ter Stegen.

Logo depois, o Barcelona respondeu com o lateral Jordi Alba. Ele bateu, a bola desviou no defensor e De Gea mandou para escanteio. Além de lamentar o gol perdido, o técnico Xavi ainda teve de substituir o jovem Pedri, que também falhou em boa chance na área, machucado.

Antes do intervalo, Ter Stegen voltou a trabalhou bem para evitar um castigo ao Barcelona, melhor nos 45 minutos iniciais. Werghorst saiu na cara do goleiro, que defendeu bem a finalização do centroavante holandês.

A etapa final não tinha um minuto de bola rolando ainda e o brasileiro Raphinha já havia arrancado o “uh” da torcida com bomba muito perto do gol. A resposta imediata veio com Sancho desperdiçando após falha na marcação. O gol finalmente saiu aos 4 minutos, com Alonso, de cabeça. A comemoração, discreta, foi com dedos aos céus. O espanhol homenageou seu pai, morto faz uma semana.

Não deu nem tempo para os catalães comemorarem. Dois minutos mais tarde, Rashford igualou o marcador em batida rasteira, entre Ter Stegen e a trave. O brasileiro Fred, que bobeou no gol do Barcelona, deu a assistência para se redimir. Aos 13 veio a virada. Koundé tentou cortar e mandou contra as próprias redes.

O Barcelona sentiu o golpe e viveu alguns minutos de instabilidade que poderiam definir a eliminatória. Sancho, Fred e Rashford falharam na hora de ampliar o placar. Xavi mexeu a equipe e, aos poucos, o equilíbrio retornou. E a igualdade saiu em lance de sorte de Raphinha, que cruzou e mandou no gol. Substituído antes do fim, o brasileiro saiu bravo e falando palavrões. O técnico minimizou a bronca.

KJKKKKKKKKKKKKK O RAPHINHA XINGOU AS 30 GERAÇÕES DA FAMÍLIA DO XAVI pic.twitter.com/i2TPzWqsaY — Nicoli 🇧🇷🇪🇦 (@Niick_limaa) February 16, 2023

“Tudo bem o Raphinha ficar bravo, eu entendo sua frustração. Eu ficava bravo como jogador também quando era substituído. Eu vejo isso de forma muito positiva. Talvez para você (jornalista) seja negativo, para mim não”, respondeu Xavi quando questionado sobre a ira do brasileiro com a substituição poucos minutos após anotar o gol de empate.

O treinador ainda revelou que o brasileiro, com a cabeça mais fria, pediu desculpas pelo ato de insubordinação. “Ele pediu desculpas por isso, mas não precisava. Gostei da vontade dele de jogar e participar”, esfriou uma possível polêmica, Xavi.

O Barcelona terminou a partida dando o maior sufoco no United. Teve bola na trave (Casemiro tentou cortar e quase mandou contra), milagre de De Gea em chute à queima roupa, chute raspando de Ansu Fati e pedido de pênalti após toque no braço de Fred sem intenção. Apesar da pressão, o empate acabou confirmado.

Em outros jogos das oitavas de final, Ajax e Union Berlin ficaram no 0 a 0 na Holanda, enquanto a Roma visitou o Zalsburg e saiu derrotada por 1 a 0, gol de Capaldo nos minutos finais.

Já o Shakhtar Donetsk abriu vantagem sobre o francês Rennes ao ganhar, por 2 a 1, como mandante, mas em campo neutro. Por causa da guerra com a Rússia, o time ucraniano atuou em Varsóvia, na Polônia. Kryskiv abriu o placar aos 11 minutos e Bondarenko, de pênalti, ampliou, aos 45. Na fase final, Ekambi diminuiu.