Real Madrid x Atalanta na Supercopa da Uefa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O jogo coloca o atual campeão da Liga dos Campeões contra o atual vencedor da Liga Europa. Do lado espanhol, o Real Madrid contará com dois reforços de peso: é a estreia do atacante francês Kylian Mbappé como titular da equipe. No banco, o brasileiro Endrick também pode fazer sua estreia oficial pelo time.

No lado italiano, a equipe comandada por Gian Piero Gasperini também conta com duas novidades no plantel. O atacante belga Charles De Ketelaere, ex-Milan, e o zagueiro Ben Godfrey, ex-Everton, devem fazer suas estreias oficiais pelo time.