Real Madrid x Betis em La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com apenas uma vitória no Campeonato Espanhol até o momento, o Real Madrid encara o Betis, pela quarta rodada, neste domingo, às 16h30. Jogando em casa, os três pontos são essenciais para que a equipe de Carlo Ancelotti não fique distante dos primeiros colocados. O Betis, por sua vez, tenta vencer a primeira no Campeonato.

Apesar de ser o atual campeão espanhol, o Real Madrid não começou a competição como se esperava. Com uma vitória e dois empates, a equipe soma 5 pontos. O grande rival Barcelona, que já jogou - e venceu - nesta rodada, faz uma campanha com 100% de aproveitamento até o momento, e está na liderança com 12 pontos.

As grandes estrelas do Real Madrid, como Vini Jr. e Mbappé são a esperança de um bom desempenho contra um time que começa o Campeonato na parte debaixo da tabela. Em dois jogos, o Betis conquistou dois pontos, empatando em 1 a 1 com o Girona e em 0 a 0 com o Alavés. A equipe tem um jogo a menos, contra o Getafe, que foi adiado. O confronto pode marcar o encontro de dois jovens brasileiros, Endrick, pelo Real Madrid, que está em alta depois de ter marcado seu primeiro gol pela equipe na vitória contra o Valladolid, na segunda rodada, e Vitor Roque, que foi emprestado ao Betis pelo Barcelona.

REAL MADRID X BETIS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA LA LIGA

Data: 01 de setembro

01 de setembro Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri, Espanha

ONDE ASSISTIR REAL MADRID X BETIS PELA LA LIGA

Disney+ (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Eder Militão, Antonio Rüdiger e Mendy; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr. e Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BETIS

Betis: Silva; Sabaly, Llorente, Natan e Perraud; Carvalho, Roca, Fornals e Ruibal; Ezzalzouli e Chimy. Técnico: Manuel Pellegrini

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E BETIS