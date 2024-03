Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Real Madrid e Celta de Vigo entram em campo neste domingo num duelo entre dois dos maiores times que criam chances de gol no Campeonato Espanhol. De um lado, Toni Kroos é o 4º jogador que mais deixa os companheiros em condições. Do outro, Iago Aspas é o segundo da seleta lista. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília).

O Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol com 66 pontos. O Barcelona, que é vice, tem 61. Já o Celta está em situação complicada. É o primeiro time fora da degola, na 17ª colocação, com 24 pontos. O Cádiz, primeiro time da zona de rebaixamento, tem 22.

LOCAL : Madri, Espanha.

: Madri, Espanha. ESTÁDIO : Santiago Bernabéu.

: Santiago Bernabéu. DATA : 10/03/2024.

: 10/03/2024. HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

Star+ (streaming).

REAL MADRID - Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández e Mendy; Kroos, Tchouaméni e Camavinga; Valverde, Bellingham e Vini Jr. Técnico : Carlo Ancelotti.

- Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández e Mendy; Kroos, Tchouaméni e Camavinga; Valverde, Bellingham e Vini Jr. : Carlo Ancelotti. CELTA DE VIGO - Guaita; Manquillo, Starfelt, Unai Núñez e Manu Sánchez; Fran Belttrán, De La Torre e Mingueza; Bamba, Strand Larsen e Douvikas. Técnico: Rafa Benitez.

