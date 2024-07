Red Bull Bragantino x Atlético-GO no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Em nono lugar do Brasileirão, o time da casa busca uma vitória para voltar a figurar perto do G-6. A boa notícia para o técnico Pedro Caixinha é que Thiago Borbas e Eduardo Sasha, recuperados de lesão, estarão à sua disposição novamente.

Do outro lado do campo, o Dragão sonha em sair do Z-4 e, a depender do resultado contra o Red Bull Bragantino, pode terminar a rodada fora da zona da degola. Anderson Gomes, técnico interino que assumiu o comando do clube após a demissão de Jair Ventura, volta a contar com Baralhas, que estava suspenso.