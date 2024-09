Red Bull Bragantino x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 25, a partir das 19h (de Brasília), em duelo atrasado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em boa fase na temporada, a equipe treinada por Roger Machado tenta alcançar as primeiras posições na tabela, já que tem duas partidas atrasadas a disputar. O jogo acontece no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e tem transmissão do Premiere.

Depois de brigar pelo título na temporada passada e se classificar para a disputa da pré-Libertadores, o Bragantino está próximo da zona de rebaixamento em 2024. Na 14ª colocação, o time de Pedro Caixinha tenta se distanciar do Z-4 e pode saltar para a 11ª posição em caso de triunfo sobre o Internacional. Em realidades opostas, os paulistas venceram apenas um dos últimos cinco confrontos no Brasileirão. Já o Internacional conseguiu encontrar seu melhor futebol sob o comando do técnico Roger Machado, ex-Juventude. Das últimas cinco partidas, os colorados venceram quatro e empataram uma no Campeonato Brasileiro. A última derrota da equipe foi em agosto, contra o Atlético-GO – lanterna do Campeonato Brasileiro.

Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/ Estadão

RED BULL BRAGANTINO X INTERNACIONAL: TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 25/09 (quarta-feira).

Horário: 19h (de Brasília).

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

ONDE ASSISTIR AO VIVO RED BULL BRAGANTINO X INTERNACIONAL

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Guilherme; Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vinicinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

