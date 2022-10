Renata Fan se desculpa por comentário sobre a torcida corintiana: ‘Não quis falar de classe social’

Um dia após fala de Renata Fan sobre a torcida do Corinthians dita durante seu programa “Jogo Aberto”, na Band, a apresentadora se retratou e pediu desculpas a “quem se sentiu ofendido”. Nesta quinta-feira, ela havia dito que um dos seus colegas da atração esportiva não poderia ser corintiano por ser “um cara estudado.” Ela ainda não havia se manifestado sobre o assunto, apesar da procura da reportagem do Estadão.

“Eu avisei! Para, Chico (Chico Garcia), você não combina (com o Corinthians). Você não é ‘maloqueiro’, você é um cara estudado”, disse Renata Fan, sendo prontamente rebatida por Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro e ídolo da torcida corintiana e integrante fixo do programa. “Qual é o problema de ser corintiano? Não estuda? É vagabundo?”, respondeu, enquanto a apresentadora minimizava o comentário. Nesta sexta-feira, Renata afirmou que sua fala se tratava de uma brincadeira.

Leia também Seleção brasileira define última leva de observações com visitas a Richarlison e Paquetá

Renata Fan fez comentário preconceituoso sobre corintianos no programa 'Jogo Aberto'

Renata Fan explicou nesta sexta-feira que o comentário tratava da diferença entre seu perfil com o de Chico Garcia, a qual ela havia se dirigido. Ela se diz “maluca, fanática e maloqueira” dentro do estádio, enquanto Chico Garcia é mais tranquilo. “Eu sou uma pessoa que me transformo no estádio. Fico sem respiração, eu grito, fico sem voz”, contou.

“A gente tem essa veia aqui no programa de falar sério e trazer notícias. Mas a brincadeira também existe. Só que nem sempre as pessoas interpretam aquilo que é dito da maneira como nós gostaríamos que fosse interpretado”, afirmou a apresentadora. “Nunca quis falar de classe social, de diferenciação. Sabe por quê? Quando você entra no estádio você não tem idade, você não tem sexo masculino ou feminino, você não tem profissão. No estádio, torcedor é igual.”

Renata Fan pede desculpas por fala sobre a torcida do Corinthians:



- Nem sempre as pessoas interpretam o que é dito da maneira como gostaríamos. Tenho humildade suficiente para pedir desculpas. Nunca quis falar de classe social. Se alguém se ofendeu, peço desculpas.



🎥 BAND pic.twitter.com/OEELVn2tp7 — Goleada Info (@goleada_info) October 21, 2022

“Eu tenho uma carreira muito longa, eu tenho humildade suficiente para pedir desculpas, para me retratar. Nós vivemos aqui para fazer as coisas. Errar, acertar, aprender, para reavaliar. O relacionamento com os seres humanos é assim e o respeito é muito importante”, defendeu Renata. “Não vou aceitar que pessoas me chamem de preconceituosa. Eu sei que devo respeitar meu público, mas também devo ser respeitada”, contou.

Continua após a publicidade

Renata relatou que recebeu mensagens de ódio desde seu comentário no programa desta quinta-feira. “Para você, que me mandou ontem ódio, rancor, eu te devolvo com benevolência e amor. Que você não passe pelo que passei e que você não seja julgado injustamente”, declarou.