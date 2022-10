Renata Fan diz no ar que colega não poderia ser corintiano porque ‘é estudado’ e Corinthians repudia

O Corinthians divulgou uma nota de repúdio após a apresentadora Renata Fan, do programa “Jogo Aberto”, da Band, dizer que um dos seus colegas da atração esportiva não poderia ser corintiano por ser “um cara estudado”. O comentário aconteceu na edição desta quinta-feira, repercutindo horas depois nas redes sociais. Ela ainda não havia se manifestado sobre o assunto quando esse texto foi escrito, apesar da procura da reportagem.

“O Corinthians, time do povo, lamenta e repudia as declarações preconceituosas da apresentadora Renata Fan no programa “Jogo Aberto” (Band) desta quinta-feira (20) e reforça o orgulho do nosso maior patrimônio: uma torcida apaixonada e Fiel”, publicou o clube nas redes.

Renata Fan fez comentário preconceituoso sobre corintianos no programa 'Jogo Aberto'

A fala de Renata Fan ocorreu enquanto ela brincava com os comentaristas sobre a vitória do Flamengo sobre o Corinthians na final da Copa do Brasil. Torcedora do Internacional, rival do Corinthians no Rio Grande Sul, a apresentadora zombou da torcida de Chico Garcia, que também é gaúcho, pela sua aposta no time paulista na decisão.

“Eu avisei! Para, Chico, você não combina (com o Corinthians). Você não é ‘maloqueiro’, você é um cara estudado”, disse Renata Fan, sendo prontamente rebatida por Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro e ídolo da torcida corintiana e integrante fixo do programa. “Qual é o problema de ser corintiano? Não estuda? É vagabundo?”, respondeu, enquanto a apresentadora minimizava o comentário.

Que fala triste da Renata Fan. Que visão preconceituosa. pic.twitter.com/GFtOIsc13b — ⚽ (@DoentesPFutebol) October 20, 2022

O comentário gerou indignação em boa parte de corintianos, frequentemente associados com a parcela mais pobre da população, que pontuou o preconceito por parte da apresentadora. Lyarah, mulher do volante Maycon, do Corinthians, foi uma das que se manifestaram na redes contra a apresentadora.

“Vocês precisam aprender a respeitar as pessoas. Botar a mão na consciência e medir as palavras que saem de vocês. Nossa boca revela quem somos”, escreveu no stories do Instagram. “Respeito com a torcida do Corinthians!” A Band também não se manifestou.