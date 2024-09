Liga das Nações e Eliminatórias: confira os resultados dos jogos de hoje, sexta-feira, no futebol

O retorno de Mbappé ao Parque dos Príncipes, onde brilhou com a camisa do Paris Saint-Germain, não foi da maneira como o astro da seleção francesa imaginava nesta sexta-feira, 6. A seleção francesa foi derrotada pela Itália em casa por 3 a 1 na largada da Liga das Nações, com direito a vaias da torcida mandante no apito final.

Mbappé até foi aplaudido em jogo que podia sofrer cobrança dos fanáticos pelo PSG. Não foi o que ocorreu. Mas o camisa 10 não conseguiu ser aquele diferencial em campo. Pouco produziu e ainda viu de longe a Itália se impor e anotar belos gols.

Kylian Mbappé e o goleiro Mike Maignan na entrada de campo coma seleção francesa antes de França x Itália pela Liga das Nações da UEFA Foto: Stephane De Sakutin/STEPHANE DE SAKUTIN

PUBLICIDADE Novamente em casa, a França recebe a empolgada Bélgica de Kevin De Bruyne, enquanto a Itália vai até a Arena Bozsik, em Budapeste, na Hungria, encarar o frágil Israel. A diferença na atual edição da Liga das Nações é que duas seleções avançam em cada chave e não apenas o campeão como antes. Ainda pela competição europeia, a sexta foi marcada pela vitória belga em cima de Israel, que também estão no Grupo 2, e duelos pela segunda divisão (Liga B). Islândia foi a única que venceu, além de outros três empates. A Liga C ainda teve a Romênia aplicando 3 a 0 no Kosovo fora de casa.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai ficou no 0 a 0 com o Paraguai. Jogo marcou a despedida do centroavante Luis Suárez de sua seleção nacional.

A Data Fifa ainda teve jogos da Copa das Nações Africanas, com destaque para vitórias de Costa do Marfim e Egito, além de uma goleada de Marrocos em cima do Gabão, 4 a 1. Veja todos os resultados dos jogos desta sexta-feira abaixo.

Eliminatórias América do Sul

20h30: Uruguai 0 x 0 Paraguai

Liga das Nações

Liga A

15h45: França 1 x 3 Itália

15h45: Bélgica 3 x 1 Israel

Liga B

11h: Cazaquistão 0 x 0 Noruega

15h45: Eslovênia 1 x 1 Áustria

15h45: País de Gales 0 x 0 Turquia

15h45: Islândia 2 x 0 Montenegro

Liga C

13h: Lituânia 0 x 1 Chipre

15h45: Kosovo 0 x 3 Romênia

Liga das Nações CONCACAF

16h: Guiana Francesa 1 x 2 Nicarágua