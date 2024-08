Resultado do jogo: confira os placares de hoje, quarta-feira, no futebol

A quarta-feira, dia 21 de agosto, foi de fortes emoções no mundo do futebol. Na Libertadores, o Palmeiras tentou até o último minuto, mas acabou sendo eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final da competição.

Na Série B do Brasileirão, o Santos empatou com o Guarani e perdeu a oportunidade de recuperar a liderança do torneio. Veja, a seguir, os resultados de hoje:

Taça Conmebol Libertadores

19h - The Strongest 1 x 0 Peñarol

21h30 - River Plate 2 x 1 Talleres

21h30 - Palmeiras 2 x 2 Botafogo

Copa Sul-Americana

19h - Fortaleza 3 x 1 Rosario Central

21h30 - Independiente Medellín 4 x 0 Palestino

21h30 - Lanús 3 x 1 LDU

Campeonato Brasileiro Série B

19h - Guarani 1 x 1 Santos

19h - Mirassol 1 x 2 Botafogo-SP

19h - América-MG 0 x 0 Chapecoense

20h - CRB 0 x 2 Ceará

21h - Goiás 4 x 1 Brusque

Champions League

16h - Midtjylland 1 x 1 Slovan Bratislava

16h - Malmö 0 x 2 Sparta Praga

16h - Dínamo de Kiev 0 x 2 RB Salzburg

16h - Young Boys 3 x 2 Galatasaray

Campeonato Brasileiro Feminino

15h - Corinthians 3 x 1 Avaí/Kindermann

15h - São Paulo 4 x 0 Grêmio

15h - Internacional 6 x 2 Santos

15h - Real Brasília 1 x 1 Fluminense

15h - Atlético-MG 0 x 4 Palmeiras

15h - Red Bull Bragantino 2 x 1 Cruzeiro

15h - Botafogo 2 x 2 América-MG

15h - Flamengo 1 x 0 Ferroviária

Liga Conferência