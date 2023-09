Revista inglesa monta lista com melhores técnicos do mundo e surpreende com 4 brasileiros; confira

A revista inglesa FourFourTwo publicou nesta terça-feira uma lista dos 100 melhores técnicos de futebol da história. O escocês Alex Ferguson, que passou 20 anos no Manchester United, foi escolhido como o maior de todos os tempos. O ranking ainda aponta quatro brasileiros entre os principais treinadores.

De acordo com a publicação inglesa, Mário Zagallo, que liderou o tricampeonato da seleção brasileira em 1970, é o 27º melhor treinador da história. Em seguida aparece Luiz Felipe Scolari, que levou o Brasil ao penta em 2002 e hoje comanda o Atlético-MG. Felipão está ranqueado em 39º.

Telê Santana, histórico treinador do São Paulo e que conduziu o Brasil nas Copa de 1982 e 1986, surge na 44ª colocação. Quem ainda aparece na lista é Carlos Alberto Parreira, comandante do tetracampeonato da seleção em 1994.

Zagallo e Parreira se abraçam após a conquista da Copa de 1970, no México. Foto: AE Conteúdo

No levantamento feito pela FourFourTwo, o catalão Pep Guardiola é o primeiro que aparece na lista e que ainda está em atividade. O líder do Manchester City aparece na quinta posição, atrás do escocês Bill Shankly, que fez história no Liverpool, e os holandeses Rinus Michels e Johan Cruyff, criador e a criatura do famoso carrossel holandês, que fez sucesso na década de 1970 e trouxe reflexos mundo afora.

Carlo Ancelotti, provável técnico da seleção brasileira a partir da Copa América de 2024, consta na 17ª colocação do ranking. O comandante do Real Madrid é o único treinador com títulos nacionais nas cinco principais ligas europeias (Espanha, França, Itália, Inglaterra e Alemanha).

Confira o ranking completo:

Continua após a publicidade