Rodada de clássicos na Europa e Brasil: confira os placares de hoje, domingo, no futebol

A rodada do futebol deste domingo, 29, teve na Premier League, vexame do Manchester United em casa. O time do técnico Erik Ten Hag, teve o seu camisa oito, Bruno Fernandes expulso ainda no primeiro tempo, não conseguiu segurar a pressão da equipe do Tottenham, e perdeu de 3 x 0 no Old Trafford. Pela La Liga, o clássico de Madrid tem 25 minutos de paralização, e termina com o Atlético empatando no último lance da partida.

Pela Bundesliga, o Werder Bremen superou o Hoffenheim por 4 x 3 fora de casa, e o Eintracht Frankfurt anotou 4 x 2 no recém promovido Holstein Kiel. Na Serie A, a Roma começou perdendo contra o Venezia, mas conseguiu reagir dentro de casa, vencendo por 2 x 1. O Napoli convenceu e superou o Monza por 2 x 0 em casa e assumiu a liderança isolada do campeonato italiano.

Rodada de clássicos na Europa e no Brasil, terminam com vexame do United e vitória do São Paulo. Foto: Rubens Chiri/AFP

No Brasileirão, o São Paulo vence o clássico contra o Corinthians por 3 x 1. O time comandado pelo Ramón Diaz, teve dois jogadores expulsos, e permanece na briga contra o rebaixamento. No Castelão, o Fortaleza bateu o Cuiabá por 1 x 0 e continua na cola do vice-líder Palmeiras.





CONFIRA OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUTEBOL NESTE DOMINGO, 29 DE SETEMBRO

Premier League

10h - Ipswich 2 x 2 Aston Villa

12h30h - Manchester United 0 x 3 Tottenham





La Liga

9h - Celta de Vigo 1 x 1 Girona

11h15h - Athletic Bilbao 1 x 1 Sevilla

13h30h - Betis 1 x 0 Espanyol

16h - Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid





Bundesliga

10h30h - Holstein Kiel 2 x 4 Eintracht Frankfurt

12h30h - Hoffenheim 3 x 4 Werder Bremen

Serie A

07h30h - Torino 3 x 2 Lazio

10h - Roma 2 x 1 Venezia

10h - Como 3 x 2 Hellas Verona

13h - Empoli 0 x 0 Fiorentina

15h45h - Napoli 2 x 0 Monza

Campeonato Brasileiro

11h - Juventude 1 x 1 Bragantino

16h - São Paulo 3 x 1 Corinthians

16h - Fortaleza 1 x 0 Cuiabá

16h - Atlético-GO 1 x 0 Fluminense

18h30h - Internacional 3 x 1 Vitória

18h30h - Cruzeiro 1 x 1 Vasco

18h30h - Bahia 1 x 0 Criciúma

20h - Flamengo 1 x 0 Athletico

Campeonato Brasileiro B