Rodrygo tenta ‘tirar casquinha’ de talento do Ronaldo Fenômeno em entrevista; assista

Uma cena inusitada chamou a atenção na transmissão da Ronaldo TV na partida entre Brasil e Suíça válida pela Copa do Mundo de 2022. Após o final do jogo, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno entrevistava Rodrygo, que entrou no segundo tempo da partida, quando o jogador da seleção tentou “roubar” um pouco da magia do antigo camisa 9.

Ao final da conversa, Rodrygo se despedia do Fenômeno quando resolveu tocar nas pernas do ex-jogador e, depois, esfregar as mãos nas próprias pernas, “transferindo” o talento do ex-jogador para si mesmo. “Pegar um pouquinho aqui”, brincou o camisa 21 da seleção. Ronaldo caiu na gargalhada. A cena viralizou nas redes sociais.

Na entrevista, Rodrygo comentou sobre sua atuação no jogo e ventilou a possibilidade de se tornar titular da seleção ao longo do torneio. “Eu estou pronto. Quando o professor quiser, eu estou aí. Se for no próximo jogo, se for depois, eu estou à disposição. Tenho que estar preparado.”

A Ronaldo TV vem realizando entrevistas exclusivas com jogadores após as partidas. O canal do ex-jogador promove uma cobertura alternativa da Copa do Mundo, contando com os jornalistas Isabela Pagliari, ex-TNT Sports, e Renata Heilborn, ex-Rede Globo, no Catar e os apresentadores Victor Canedo, Eduardo Barthem e Bruno Pet comandando a grade fixa do Mundial na RonaldoTV.