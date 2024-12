Roma x Atalanta pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Roma recebe a Atalanta nesta segunda-feira, 2, a partir das 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e da ESPN 4 (TV fechada).

PUBLICIDADE A equipe da Roma faz campanha decepcionante na competição. O time tem 13 pontos, no décimo quinto lugar. A Roma perdeu as últimas três partidas que disputou no Calcio, contra Hellas Verona, Bologna e Napoli. Os romanos precisam do triunfo para se afastarem da zona de rebaixamento. A Roma terá os desfalques do zagueiro Mario Hermoso e do atacante Eldor Shomurodov, que estão lesionados. Niccolo Pisilli, suspenso, também não está à disposição do técnico Claudio Ranieri.

A Atalanta, por outro lado, realiza grande campanha no Campeonato Italiano. A equipe está na vice-liderança, com 28 pontos, quatro pontos atrás do líder Napoli. A Atalanta contabiliza sete vitórias consecutivas no torneio e busca manter o embalo nesta segunda-feira.

Para o duelo, a Atalanta não contará com o atacante Gianluca Scamacca e com o meio-campista Davide Zappacosta. Ambos estão entregues ao departamento médico.

ROMA X ATALANTA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data: 02/12/2024

02/12/2024 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália.

ONDE ASSISTIR ROMA X ATALANTA AO VIVO

Disney+ (streaming) e ESPN 4 (TV fechada).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels e Ndicka; Celik, Kone, Pellegrini e Angelino; Dybala e El Shaarawy; Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ATALANTA

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon e Ruggeri; De Ketelaere e Lookman; Retegui. Técnico: Gian Piero Gasperini.

