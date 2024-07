Romário põe fim em atritos e se declara para Bebeto: ‘Eu te amo’

A maior dupla do futebol brasileiros fez as pazes. Romário e Bebeto reataram a amizade no jantar comemorativo dos 30 anos da conquista do tetracampeonato mundial, nesta sexta-feira, 19, em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio.

Os dois romperam a relação em 2022, durante as eleições. Romário disputou o cargo de senador e Bebeto uma vaga como deputado federal, ambos pelo Rio de Janeiro. O presidente do América-RJ se reelegeu para o Senado Federal na chapa do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador fluminense Cláudio Castro. Bebeto se lançou candidato, mas pelo PSD, que apoiou Rodrigo Neves (PDT) para o Palácio Guanabara. Não estar ao lado de Romário nas últimas eleições teria sido a gota d'água para a amizade. "Eu e esse cara aqui tivemos um atrito, na época das eleições, tem um ano e meio. Política... essa p... dessa política. Mas eu quero dizer que um dia eu te dei um passe e você foi lá e fez o gol. E hoje eu vou falar para você: Eu te amo", declarou-se Romário, em referência ao gol marcado por Bebeto nas oitavas de final, contra os Estados Unidos, em 1994.

Dupla foi a principal força do Brasil campeão mundial em 1994. Foto: Fabio M. Salles/Estadão

Romário também reservou um tempo para elogiar Bebeto, seu companheiro de ataque no Mundial de 94. “Para muitos, até tiveram duplas melhores. Mas eu posso afirmar que foi a maior dupla do futebol mundo”, disse.

“A gente sempre esteve junto. Passamos por umas turbulências aí na época da campanha (política) há um ano e meio, mas essas coisas já passaram. Com certeza é o maior parceiro que tive na minha carreira e o carinho sempre vai permanecer”.

O Baixinho também fez reclamações sobre a atual seleção brasileira. Questionado sobre o que falta para o elenco atual repetir o sucesso do passado, o eterno camisa 11 voltou a exibir sua sinceridade ímpar. “Fazer gol. Os caras não fazem gol”, disse o craque.