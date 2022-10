Rüdiger leva 20 pontos na cabeça após marcar gol da classificação do Real Madrid na Champions League

O gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo no empate, por 1 a 1, com o Shakhtar Donetsk, nesta terça-feira, em Varsóvia, Polônia, no duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, custou 20 pontos na cabeça do zagueiro Antonio Rüdiger, do Real Madrid.

“Ele está bem. Está consciente, fala, sorri, está contente por ter marcado um gol importante”, disse o técnico Carlo Ancelotti, do Real, referindo-se ao fato de que com o ponto ganho diante do adversário ucraniano o time espanhol garantiu vaga nas oitavas de final da principal competição europeia.

Aos 50 minutos, o meia Kroos levantou a bola na área e Rüdiger surgiu para cabecear e marcar o gol, mas o zagueiro tomou uma trombada do goleiro Anatolii Trubin. Os dois atletas caíram e o zagueiro alemão tentou levantar, mas, atordoado e sangrando muito, retornou ao chão.

Rüdiger fez o gol de empate do Real Madrid na Polônia. Foto: Janek Skarzynski/ AFP

Segundo comunicado do Real Madrid, Rüdiger vai ser submetido a exames nesta quarta-feira quando chegar a Madri para saber se terá condições de atuar no clássico de domingo diante do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.