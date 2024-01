Saiba como foi o cruzeiro de Neymar e as principais polêmicas

O cruzeiro de Neymar esteve sob o olhar atento da internet durante o final de 2023. Intitulado “Ney em Alto Mar”, o evento foi realizado entre os dias 26 e 29 de dezembro, tempo mais que suficiente para render muitas histórias e “causar” nas redes sociais.

Afastado dos gramados desde outubro após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco durante a partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o atacante promoveu uma verdadeira festança. O navio deixou Santos, no litoral paulista, e zarpou rumo ao Rio de Janeiro.

Em alto mar, como o próprio nome do evento diz, polêmicas não faltaram. A primeira delas estava no fato de o jogador ter comparecido ao cruzeiro mesmo estando em tratamento de sua lesão. O que foi, inclusive, citado por ele próprio ao publicar um story em seu perfil no Instagram com uma foto do seu joelho. “Tratamento no rolê, vale?”, escreveu.

Mesmo lesionado, Neymar compareceu ao cruzeiro Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr

O craque brasileiro curtiu o cruzeiro do qual foi anfitrião ao lado da família, incluindo seu filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos. No entanto, também houve tempo para curtir a festa com os “parças”, como são chamados seus amigos mais próximos. Em um dos encontros, o influenciador Negrete perguntou ao jogador se adquirir o Santos estava em seus planos. “Vou comprar e vou te contratar. Deixa comigo”, respondeu Neymar, em tom de brincadeira.

Famosos não faltaram no Ney em Alto Mar. Marcaram presença nomes conhecidos do público, como o cantor Belo e sua mulher Gracyanne Barbosa, além do casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca. Outras celebridades que também estiveram presentes foram a apresentadora Sílvia Abravanel, a advogada Deolane Bezerra e a cantora MC Pipokinha.

A funkeira, inclusive, causou polêmica ao afirmar que presenciou supostos casos de traição entre celebridades que compareceram ao cruzeiro. “Se você é casada, seu marido está no cruzeiro e você não veio, pode ter certeza que seu chifre está garantido. Todos os casados que eu vi, traíram”, disse, sem citar nomes.

Luxo em alto mar

O navio palco do Ney em Alto Mar chamou a atenção pela grande oferta de entretenimento a bordo. Quem embarcou na aventura pôde aproveitar à vontade diversas opções, como cassinos, lojas especializadas sala de jogos, boliche, cinema 4D, parque aquático, spa, academia e até mesmo espetáculos de teatro.

Neymar, por sua vez, ainda foi acusado de não ter dado atenção ao fãs durante o cruzeiro. O atacante usou as redes sociais para rebater os comentários. “Infelizmente, não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude”, justificou.

“Quem diria que eu teria meu nome em um Cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente”, disse, ao celebrar o sucesso do evento. O jogador ainda aproveitou para alfinetar quem não compareceu. “Quem foi sabe o clima que estava, realmente foi f*. Para quem não foi, meus sentimentos”, ironizou.

Embarcar no cruzeiro não foi nada barato. Para se ter ideia, o pacote mais barato custava R$ 4.700,04 por pessoa e podia ser parcelado em 12x de R$ 391,67. A opção, no entanto, não era tão confortável, já que era necessário, nesse caso, ficar em uma cabine quádrupla interna e sem janela.

A opção mais cara era ficar em uma cabine dupla, externa e com varanda. Ela custou 12 parcelas de R$ 575 (R$ 6.900). Porém, não acabava por aí. Em qualquer pacote, ainda era necessário pagar o valor de R$ 860, referente à taxa portuária.