Neymar rompe ligamento do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia: ‘Pior momento’

Neymar teve o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira. A lesão aconteceu no fim do primeiro tempo do duelo entre a seleção brasileira e a uruguaia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com informações da entidade, Neymar terá de passar por uma cirurgia para correção da lesão. Ainda não há data confirmada para a operação. Assim que sentiu a lesão, o atacante de 31 anos pediu atendimento médico e foi substituído.

Na saída do Estádio Centenário de Montevidéu, após a derrota do Brasil, por 2 a 0, para o Uruguai, Neymar usou um par de muletas do tipo canadense para se locomover e estava com o joelho esquerdo imobilizado.

Neymar foi amparado por médicos da CBF após sentir grave lesão no jogo com o Uruguai. Foto: Matilde Campodonico/ AP

O departamento médico da CBF se mantém em contato com seus pares no Al-Hilal, clube da Arábia Saudita em que atua Neymar. Não foi informado o prazo de recuperação para o craque. No entanto, casos como este costumam demorar ao menos seis meses.

Ainda nesta quarta, Neymar afirmou que este é o pior momento que vive em sua carreira e que precisará muito do apoio de familiares e amigos. O atacante adotou um tom de tristeza e disse que tem de renovar sua força.

“É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado. Fé eu tenho, até demais… Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho”, escreveu Neymar.

O Al-Hilal, em suas redes sociais, desejou sorte a Neymar na recuperação. “Voltei mais forte”, escreveu o clube, que também informou que o atacante será submetido a um programa de tratamento que será determinado mais adiante.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) também se manifestou sobre a lesão de Neymar. “Desejamos a você uma ótima recuperação”, publicou a entidade máxima da modalidade.

Confira a nota da CBF na íntegra:

“O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta.”