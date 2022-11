Sánchez defende elenco após derrota e espera definição de futuro com a seleção do Catar

Publicidade

Um misto de missão cumprida e também de indefinição quanto ao futuro marcaram a entrevista coletiva do técnico Felix Sánchez após a derrota do Catar para a Holanda nesta segunda, pelo terceiro jogo da fase de classificação do Grupo A da Copa do Mundo.

Com três derrotas, apenas um gol marcado e na lanterna da chave, o técnico espanhol Felix Sánchez aguarda um contato com os dirigentes que comandam o futebol no país catariano para saber que rumo tomar. “Não sei o meu futuro”, afirmou o treinador.

Seleção holandesa comemora o gol enquanto jogadores catarianos lamentam a terceira derrota na Copa do Mundo de 2022. Foto: François-Xavier Marit/AFP

Ao fim do jogo, Sánchez adotou uma postura amistosa. Felicitou seus comandados e disse ter ficado satisfeito com a dedicação do elenco. “O objetivo era competir. Nós vimos isso. Fizemos dois bons jogos com Senegal e Holanda. Não estivemos ao nosso nível. As conclusões são essas e somos realistas”, acrescentou o treinador espanhol.

O fato de ter encerrado a fase de grupos sem somar um ponto sequer não diminuiu o orgulho do treinador com o seu trabalho. “Temos consciência do alto nível da competição, mas infelizmente as coisas não aconteceram. Agora, é dar a volta por cima e pensar no que fazer”, disse Sánchez.

Existe a expectativa de uma conversa para uma possível extensão do projeto com a seleção do país. Sánchez, no entanto, não recebeu nenhum sinal dos dirigentes neste sentido.

“Um dos pontos para a equipe do Catar é que existe um projeto de país que não depende de uma pessoa, nem de mim. A Federação planejará quais serão os próximos passos. Jogar a Copa da Ásia, classificação para a Copa da Ásia, enfim, veremos o que vai acontecer”, comentou.