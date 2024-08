Jogador do Goiás sofre choque de cabeça e cai desacordado em campo; veja lance

A poucos minutos do fim da partida entre Ponte Preta e Goiás, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Sander sofreu um choque de cabeça e caiu desacordado no gramado do Moisés Lucarelli, casa da equipe paulista. O lance aconteceu aos 50 minutos da segunda etapa, já na prorrogação. O placar da partida terminou em 1x1 em jogo da 20ª rodada.

Aos cair no gramado, o árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima interrompeu o jogo imediatamente e solicitou a entrada do departamento médico goiano. O clube logo acionou a ambulância, que demorou quase um minuto para chegar ao gramado para prestar atendimento.

Lance do choque de cabeça com o lateral Sander, do Goiás, que cai desacordado em campo Foto: Reprodução/Sportv/Premiere

PUBLICIDADE O lateral acordou pouco tempo depois, ainda deitado no chão, enquanto companheiros de time e atletas de Ponte Preta abanavam com suas camisas. O jogador foi levado consciente para a ambulância e deixou o campo do estádio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Sander. Nas redes sociais, o Goiás publicou apenas a informação do atendimento prestado pelos médicos e pela ambulância e desejou forças ao jogador.

O atleta do alviverde goiano subiu para cabecear, tocou na bola primeiro, mas recebeu uma pancada da cabeça do jogador da Ponte Preta. Douglas Teixeira entrou no seu lugar nos últimos minutos em campo.

O jogo ainda foi marcado por polêmicas antes do incidente. O Goiás abriu o marcador com Matheus Gonçalves, ainda no primeiro tempo, em lance que os atletas da Ponte Preta alegaram que havia um atleta pedindo atendimento médico. No campo de ataque, o atacante Gabriel Novaes caiu, mas a arbitragem deixou o jogo correr e Esmeraldino balançou as redes no contra-ataque.

Além do gol polêmico, a Ponte Preta pediu um pênalti em Renato. O árbitro havia marcado falta fora da área e foi chamado ao VAR. Na checagem, Rodrigo José Pereira de Lima resolveu anular a marcação de qualquer falta e deu bola para o Goiás, para revolta do elenco da Ponte e da torcida nas arquibancadas.

Publicidade

O gol de empate do alvinegro de Campinas foi marcado po Dodô em bela cobrança de falta na segunda etapa. Com o resultado, a Ponte Preta ocupa a 11ª posição com 28 pontos, enquanto o Goiás é o 7º com 29 pontos conquistados.