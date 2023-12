Carille precisa superar números da 1ª passagem no Santos para devolvê-lo à Série A

Fábio Carille não terá vida fácil no comando do Santos em 2024. Com apenas o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro pela frente, a prioridade é clara: retornar à elite nacional. Para isso, no entanto, o técnico terá que superar o desempenho de sua primeira passagem pela Vila Belmiro, entre 2021 e 2022.

Na última vez à frente do alvinegro, Carille esteve na área técnica em 27 ocasiões. Foram nove vitórias, dez empates e oito derrotas, totalizando 46% de aproveitamento. Ao assumir a responsabilidade deixada por Fernando Diniz, ele obteve êxito ao evitar o rebaixamento do clube no Brasileirão de 2021, mas acabou dispensado devido à campanha irregular no Paulistão do ano seguinte.

“Meu problema foi o Dracena (então diretor de futebol), não vamos ficar falando muito sobre isso. Ele não me queria. O Santos terminou o ano bem, houve apelo da torcida para que eu seguisse. Mas ele não queria. Não temos mais que falar disso. Não briguei com ele em nenhum momento, mas ele não me queria”, relembrou Carille em sua recente reapresentação no clube paulista.

Carille tem a missão de devolver o Santos à elite do futebol brasileiro. Foto: Ivan Storti/ Santos FC

O desempenho passado também se mostra insuficiente para assegurar a promoção do Santos à primeira divisão. Considerando as últimas dez edições (2014-2023) da Série B, é necessário atingir cerca de 63 pontos para terminar a 38ª rodada dentro do G-4. Esse número representa um aproveitamento médio de 55%, bem acima do alcançado por Carille quando comandou o a equipe anteriormente.

Durante a década, o Goiás se destaca como a equipe que precisou da menor pontuação (60) para garantir a vaga na Série A, em 2018. Por outro lado, o América-MG, em 2015, estabeleceu a mais alta pontuação entre os times da lista, somando 65 pontos.

Pontuação do 4º colocado da Série B entre 2014 e 2023